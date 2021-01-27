"Фиорентина" объявила о трансфере Александра Кокорина

В своем микроблоге в Twitter итальянский клуб поприветствовал россиянина по-русски: "Добро пожаловать, Александр Кокорин".

Подробности сделки не разглашаются. Официальная презентация 29-летнего новичка состоится позднее в среду.

Кокорин 25 января прилетел во Флоренцию и успешно прошел медосмотр. В прессе сообщалось, что футболист подпишет контракт с "фиалками" до 2024 года, а сумма его трансфера составит около пяти миллиона евро. При этом заработная плата форварда по сравнению с тем, сколько он получал в "Спартаке", должна упасть почти вдвое - 1,7 млн евро в год вместо 3 млн.

Кокорин перешел в "Спартак" в статусе свободного агента летом прошлого года, заключив контракт до 2023 года. В составе москвичей он провел 10 игр и забил 2 мяча, оба из которых - с пенальти. В активе Кокорина 48 матчей и 12 голов за сборную России.