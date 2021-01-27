ГИБДД проверит операторов техосмотра удаленно

Госавтоинспекция будет проверять операторов техосмотра без взаимодействия с ними. Опубликован приказ МВД, утверждающий порядок оформления заданий для такого контроля за операторами.

Напомним, что с 1 марта вступают в силу основные поправки в закон о техосмотре. Согласно им, диагностическая карта будет оформляться в электронном виде непосредственно в информационной системе ЕАИСТО. При этом автомобиль на техосмотре будут фотографировать до начала диагностики и после. Фотографии со временем съемки и координатами места съемки будут также вноситься в ЕАИСТО. Все это делается для того, чтобы исключить возможность продажи диагностических карт без проведения ТО. Сейчас, по скромным экспертным оценкам, 80 процентов диагностических карт продается.

Так вот, при возникновении подозрений о том, что оператор торгует диагностическими картами, будет проводиться такая негласная проверка, что называется, по открытым источникам. Для ее проведения будет даваться задание. Это задание будет даваться на проверку конкретного оператора. Задание утверждается министром внутренних дел или его заместителями, руководителями территориальных органов МВД или их заместителями.

Как пояснил источник в Госавтоинспекции, для такой проверки будет изучаться сайт оператора. Например, на наличие предложений продать диагностическую карту с дисконтом и доставкой на дом. Проверяться будут и оформленные в ЕАИСТО диагностические карты. Как пояснил источник, меньше всего проверяющих будет интересовать, не превысил ли тот или иной пункт ТО этого оператора свою пропускную способность. Сама информационная система настроена таким образом, что не позволит оформить диагностическую карту сверх установленного лимита.

Если проверка покажет, что оператор ТО не проводит, то это повод для контрольной закупки

Зато больше всего будут интересовать фотографии. Что за машины на них изображены и соответствуют ли они тем, которые прошли техосмотр. Соответствует ли время, на них указанное, возможности проведения диагностики. Соответствует ли место съемки месту расположения пункта ТО. В ходе проверок возможно также приближение маршрутов патрулирования ДПС к пунктам ТО. Это позволит убедиться, что та или иная машина действительно приезжала на техосмотр.

Если по итогам выполнения такого задания станет ясно, что оператор недобросовестно выполняет свою работу, то это станет поводом для проведения проверки уже с взаимодействием с ним. Например, для контрольной закупки, право проведения которой ГИБДД получило. И иных выездных внеочередных проверок. Если факты подтвердятся, то это будет основанием для привлечения оператора к ответственности.