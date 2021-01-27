Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

Россиянин во второй игре подряд в розыгрыше Кубка появился в стартовом составе. Ранее Миранчук блеснул в поединке с "Кальяри", забив мяч. Но тогда "Аталанта" играла против одной из слабейших команд "серии А", а сегодня ей противостоял один из ведущих итальянских клубов.

Уже в первом тайме команды забили по два мяча: у хозяев отличились Берат Джимсити с Русланом Малиновским, а у "Лацио" - Ведат Мурики и Франческо Ачерби.

В начале второй половины "Аталанта" осталась в меньшинстве после удаления Хосе Паломино. Удивительно, но буквально в одной из следующих атак бергамаски снова вышли вперед: с передачи Кристиана Ромеро забил Миранчук. К слову, почти сразу же Алексей был заменен на Дувана Сапату, который в конце матча не реализовал пенальти.

"Аталанта" выиграла и пробилась в полуфинал Кубка. Соперник команды Миранчука станет известен завтра во встрече "Наполи" со "Специей".