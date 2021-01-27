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27.01.2021 21:44
Рубрика: Спорт

Гол Миранчука вывел "Аталанту" в полуфинал Кубка Италии

Текст: Артур Нанян
"Аталанта" в драматичной борьбе обыграла на своем поле "Лацио" в четвертьфинале Кубка Италии со счетом 3:2. Решающий мяч в этой встрече забил Алексей Миранчук.
Фото: PAOLO MAGNI/EPA Фото: PAOLO MAGNI/EPA
Фото: PAOLO MAGNI/EPA

Россиянин во второй игре подряд в розыгрыше Кубка появился в стартовом составе. Ранее Миранчук блеснул в поединке с "Кальяри", забив мяч. Но тогда "Аталанта" играла против одной из слабейших команд "серии А", а сегодня ей противостоял один из ведущих итальянских клубов.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Уже в первом тайме команды забили по два мяча: у хозяев отличились Берат Джимсити с Русланом Малиновским, а у "Лацио" - Ведат Мурики и Франческо Ачерби.

В начале второй половины "Аталанта" осталась в меньшинстве после удаления Хосе Паломино. Удивительно, но буквально в одной из следующих атак бергамаски снова вышли вперед: с передачи Кристиана Ромеро забил Миранчук. К слову, почти сразу же Алексей был заменен на Дувана Сапату, который в конце матча не реализовал пенальти.

"Аталанта" выиграла и пробилась в полуфинал Кубка. Соперник команды Миранчука станет известен завтра во встрече "Наполи" со "Специей".

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