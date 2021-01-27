Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил очередной мяч за "Аталанту". Он отличился в четвертьфинальном матче Кубка Италии с "Лацио".
Счет в этой встрече открыли хозяева: уже на седьмой минуте забил Берат Джимсити. Впрочем, довольно быстро римляне вышли вперед благодаря точным ударам Ведата Мурики и Франческо Ачерби. И все же к перерыву команды ушли при равном счете - забил Руслан Малиновский.
На 53-й минуте "Аталанта" осталась в меньшинстве после удаления Хосе Паломино. Буквально в одной из следующих атак бергамаски, несмотря на численное превосходство соперника, во второй раз повели в счете: отличился Миранчук.
Матч еще идет, счет 3:2 в пользу "Аталанты". Для Алексея этот гол стал четвертым в составе "черно-синих".
#AtalantaLazio | 3-2 | 57’— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 27, 2021
⚽ GOOOOOOOOOOL ALEEEEKSEEEEEEY MIRAANCHUUUUUK!!!
And we're back in front!!! Torniamo davanti!!!#CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/jJU6LDHKX1