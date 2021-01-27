Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук забил очередной мяч за "Аталанту". Он отличился в четвертьфинальном матче Кубка Италии с "Лацио".

Счет в этой встрече открыли хозяева: уже на седьмой минуте забил Берат Джимсити. Впрочем, довольно быстро римляне вышли вперед благодаря точным ударам Ведата Мурики и Франческо Ачерби. И все же к перерыву команды ушли при равном счете - забил Руслан Малиновский.

На 53-й минуте "Аталанта" осталась в меньшинстве после удаления Хосе Паломино. Буквально в одной из следующих атак бергамаски, несмотря на численное превосходство соперника, во второй раз повели в счете: отличился Миранчук.

Матч еще идет, счет 3:2 в пользу "Аталанты". Для Алексея этот гол стал четвертым в составе "черно-синих".