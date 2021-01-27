🎙 «Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»



Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку 🙏



Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021

Перешедший в футбольный клуб "Фиорентина" нападающий Александр Кокорин поблагодарил болельщиков своей бывшей команды - московского "Спартака".

"Спасибо, что приняли тепло в команду. Несмотря на то, что все время играл в других командах-конкурентах, не было никакого негатива. За это спасибо. Это был новый опыт для меня. Все было хорошо, позитивно, единственный момент с травмами - тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть, как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях", - сказал Кокорин в видеообращении, опубликованном в официальном микроблоге "Спартака" в Twitter.

Московский клуб, в свою очередь, пожелал ему удачи в новой команде.

Ранее в среду итальянская "Фиорентина" объявила о переходе 29-летнего Кокорина.