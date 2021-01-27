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Рубрика: В мире

Консульство РФ в Мехико приостановило работу из-за ситуации с COVID-19

Консульский отдел посольства России в Мехико временно прекратил работу в связи с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции в столице Мексики.

Фото: Mexican Presidency/AFP
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Об этом дипломатическое представительство сообщило в своем Twitter. Прием посетителей приостановлен с 26 января, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Мехико зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом и смертности от последствий заболевания. По словам главы правительства мегаполиса Клаудии Шейнбаум, с декабря прошлого года в городе ежедневно фиксировалось в среднем 177 летальных исходов среди инфицированных пациентов.

По последним данным, в Мехико подтверждено 450,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 27,1 тысячи заболевших. С 19 декабря 2020 года в столице Мексики и в штате Мехико действует максимальный - "красный" - режим эпидемической угрозы.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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