Косачев: Противоречия в сфере безопасности закручиваются по спирали

Новости

Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 20:26
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 19:59
Рубрика: Власть

Косачев: Противоречия в сфере безопасности закручиваются по спирали

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Выступая 27 января на Давосском форуме, президент России обратился к очень важной проблеме - кризису системы глобального управления. Это действительно ключевой вопрос.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

При этом президент показал системную взаимосвязь между проблемами в различных сферах, которые в сумме и дают опасную разбалансировку мировой системы.

Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно

В сфере безопасности: противоречия закручиваются, что называется, по спирали. А неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй Мировой войны.

В экономике: мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на "золотой миллиард". А использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер - все это критически повышает риски одностороннего применения военной силы, то есть, опять же, перетекает в сферу военной безопасности.

В сфере мирового развития и ценностей: есть вероятность столкнуться с настоящим срывом, чреватым борьбой всех против всех, с разрушением не только таких традиционных ценностей, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки.

Таким образом, нарастающие проблемы в самых разных сферах ведут к риску возрастания конфронтации и исходят чаще всего из единого источника - попыток выстроить централизованный, однополярный миропорядок. Эта эпоха завершилась, собственно, и не начавшись, поскольку "подобная монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации".

Фактически президент вновь указал на фундаментальное противоречие между двумя моделями глобального управления, которые я бы назвал эгоистической и плюралистической. И от того, какая возобладает, зависит и решение мировых проблем.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого

Россия делает ставку на полицентричный подход, но в его основе должен быть "честный диалог", о чем, в частности, Путин сказал применительно к отношениям с Западной Европой. "Нужно избавиться от фобий прошлого. Мы к этому готовы, мы будем к этому стремиться". Но об этом говорится на фоне "возрастании агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран", что дает основания для вывода о неготовности к такому диалогу других центров силы.

Я бы не назвал подход президента России однозначно пессимистичным или оптимистичным, но прежде всего - системным и предельно логичным. Он показал прямую взаимосвязь между решением глобальных проблем и поведением ключевых игроков. При одном поведении будет один сценарий, при другом, соответственно, - другой. Но здесь нет ни предопределенности, ни стихийности: все, как говорится, в наших руках. Просто не в одних, а в руках всех ведущих центров силы. Если признать это, то решения найдутся очень скоро и эффективно.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей