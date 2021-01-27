Косачев: Противоречия в сфере безопасности закручиваются по спирали

При этом президент показал системную взаимосвязь между проблемами в различных сферах, которые в сумме и дают опасную разбалансировку мировой системы.

В сфере безопасности: противоречия закручиваются, что называется, по спирали. А неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй Мировой войны.

В экономике: мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на "золотой миллиард". А использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер - все это критически повышает риски одностороннего применения военной силы, то есть, опять же, перетекает в сферу военной безопасности.

В сфере мирового развития и ценностей: есть вероятность столкнуться с настоящим срывом, чреватым борьбой всех против всех, с разрушением не только таких традиционных ценностей, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки.

Таким образом, нарастающие проблемы в самых разных сферах ведут к риску возрастания конфронтации и исходят чаще всего из единого источника - попыток выстроить централизованный, однополярный миропорядок. Эта эпоха завершилась, собственно, и не начавшись, поскольку "подобная монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации".

Фактически президент вновь указал на фундаментальное противоречие между двумя моделями глобального управления, которые я бы назвал эгоистической и плюралистической. И от того, какая возобладает, зависит и решение мировых проблем.

Россия делает ставку на полицентричный подход, но в его основе должен быть "честный диалог", о чем, в частности, Путин сказал применительно к отношениям с Западной Европой. "Нужно избавиться от фобий прошлого. Мы к этому готовы, мы будем к этому стремиться". Но об этом говорится на фоне "возрастании агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран", что дает основания для вывода о неготовности к такому диалогу других центров силы.

Я бы не назвал подход президента России однозначно пессимистичным или оптимистичным, но прежде всего - системным и предельно логичным. Он показал прямую взаимосвязь между решением глобальных проблем и поведением ключевых игроков. При одном поведении будет один сценарий, при другом, соответственно, - другой. Но здесь нет ни предопределенности, ни стихийности: все, как говорится, в наших руках. Просто не в одних, а в руках всех ведущих центров силы. Если признать это, то решения найдутся очень скоро и эффективно.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.