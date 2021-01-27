Указ главы Республики Крым от 27 января 2021 года № 21-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 8:

слова "до 1 февраля 2021 года" заменить словами "до 1 марта 2021 года";

в пункте 10:

слова "по 1 февраля 2021 года" заменить словами "по 1 марта 2021 года";

в пункте 11:

слова "по 1 февраля 2021 года" заменить словами "по 1 марта 2021 года";

в пункте 12:

слова "по 1 февраля 2021 года" заменить словами "по 1 марта 2021 года";

подпункт 12.2 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







