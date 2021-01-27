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Люк Эванс и ТомХэнкс сыграют в новой версии "Пиноккио"

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    27.01.2021, 13:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Создатели новой экранизации сказки про Пиноккио определились с актером на роль главного злодея повествования.

Фото: kinopoisk.ru
Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов"

Как передает Deadline, в картине Disney, постановкой которой занят Роберт Земекис (он же - соавтор сценария), Люк Эванс ("Хоббит", "Форсаж") сыграет сдобного и румяного, но крайне нехорошего Господинчика Кучера (The Coachman), увозящего детей в "блаженную страну". Где они превращаются в ослов.

Лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс сыграет Джеппетто.

Ранее сообщалось, что картина станет игровым ремейком классического диснеевского мультфильма 1940 года.

Лента выйдет на собственном стриминге Disney. Дата премьеры еще не названа.

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