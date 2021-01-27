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27.01.2021 15:10
Рубрика: Власть

Матвиенко: Продление СНВ-3 войдет в число ключевых событий 2021 года

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что принятое сегодня российским парламентом решение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) станет одним из главных событий 2021 года, несмотря на то, что он только начался.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

В среду сенаторы вслед за депутатами единогласно проголосовали за ратификацию документа.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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"Уважаемые коллеги, хочу всех вас поздравить: только что мы завершили процедуру ратификации важнейшего для системы мировой безопасности соглашения: СНВ-3 продлен", - сказала Валентина Матвиенко после оглашения результатов голосования.

Она уверена, что это событие войдет в число ключевых всего 2021 года. "Это хорошая, позитивная новость на фоне тех турбулентных процессов, которые происходят в мире", ведь все международное сообщество следило за тем, будет ли продлен этот важнейший для глобальной безопасности договор, отметила спикер.

"Очень важно, что вчера президенты РФ и США приняли столь ответственное решение, проявили политическую волю для продления этого соглашения. Это пример того, что при всех наших разногласиях, когда речь идет о мировой стабильности, о мировой безопасности, когда идет взаимный учет интересов, Россия и США могут подходить ответственно, прагматично и договариваться", - подчеркнула Матвиенко.

Она также считает, что достигнутая Москвой и Вашингтоном договоренность по СНВ-3 "открывает возможность для дальнейшего диалога по вопросам стратегической стабильности и безопасности, в которых Россия и США играют ключевую роль в мире".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Договор об СНВ Россия и США

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