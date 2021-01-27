Совфед поддержал продление СНВ-3 на пять лет

Вопрос был внесен в повестку пленарного заседания "с голоса", спикер Валентина Матвиенко воспользовалась своим правом, закрепленным в регламенте Совфеда. Она сообщила, что профильные комитеты по международным делам и по обороне обсудили документ на совместном заседании и рекомендовали палате ратифицировать договор.

Как подчеркнул глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, это важнейший для мировой безопасности документ, который не утратил своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства в еще 2018 году. А именно - на треть сократили количество боезарядов и в два раза уменьшили количество носителей стратегического ядерного оружия. Тем самым число вооружений в США и России оказалось ниже пороговых значений, обозначенных в договоре.

Необходимость его продления сенатор объяснил наличием ряда важнейших требований. Одно из них - обязательство сторон не размещать стратегические наступательные вооружения за пределами своих национальных территорий. Исчезновение этой нормы грозило бы катастрофой, считает Косачев, поскольку США с их 700 базами по всему миру "не устояли бы перед соблазном разместить свое ядерное оружие поближе к российским границам".

Кроме того, СНВ-3 позволяет сторонам проводить инспекции, без которых невозможно понять, что происходит у партнеров в сфере стратегических ядерных вооружений, отметил сенатор.

Он особо подчеркнул, что договор продлевается без предварительных условий, как и предлагал президент России Владимир Путин еще в декабре 2019 года. "Это наша позиция и наш успех", - заявил Косачев.

"Продление договора СНВ-3 отвечает интересам Российской Федерации, США и всего мира в области глобальной безопасности", - продолжил глава комитета по обороне Виктор Бондарев.

"Как военный человек хочу сказать, что этот договор охлаждает головы тем, кто думает, что, нажав первым кнопку, добьется победы. Мы понимаем, и слава богу, это стали понимать американцы, что победителей в этой войне не будет", - добавил он и предложил коллегам проголосовать за ратификацию договора, "чтобы цивилизация не прекратила своего существования".

Сенаторы единогласно поддержали закон о продление срока действия СНВ-3 еще на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

"Уважаемые коллеги, хочу всех вас поздравить: только что мы завершили процедуру ратификации важнейшего для системы мировой безопасности соглашения. СНВ-3 продлен", - сказала Валентина Матвиенко после оглашения результатов голосования.

Она уверена, что это событие войдет в число ключевых всего 2021 года.