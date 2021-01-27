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27.01.2021 14:34
Рубрика: Власть

Совфед поддержал продление СНВ-3 на пять лет

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации вслед за Государственной Думой в среду на пленарном заседании рассмотрел и одобрил закон о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. В палате особо подчеркнули, что действие документа продлевается без предварительных условий, что соответствует позиции российской стороны.
Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона/РИА Новости Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона/РИА Новости
Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона/РИА Новости

Вопрос был внесен в повестку пленарного заседания "с голоса", спикер Валентина Матвиенко воспользовалась своим правом, закрепленным в регламенте Совфеда. Она сообщила, что профильные комитеты по международным делам и по обороне обсудили документ на совместном заседании и рекомендовали палате ратифицировать договор.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Как подчеркнул глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, это важнейший для мировой безопасности документ, который не утратил своего значения даже после того, как стороны выполнили свои обязательства в еще 2018 году. А именно - на треть сократили количество боезарядов и в два раза уменьшили количество носителей стратегического ядерного оружия. Тем самым число вооружений в США и России оказалось ниже пороговых значений, обозначенных в договоре.

Необходимость его продления сенатор объяснил наличием ряда важнейших требований. Одно из них - обязательство сторон не размещать стратегические наступательные вооружения за пределами своих национальных территорий. Исчезновение этой нормы грозило бы катастрофой, считает Косачев, поскольку США с их 700 базами по всему миру "не устояли бы перед соблазном разместить свое ядерное оружие поближе к российским границам".

Кроме того, СНВ-3 позволяет сторонам проводить инспекции, без которых невозможно понять, что происходит у партнеров в сфере стратегических ядерных вооружений, отметил сенатор.

Он особо подчеркнул, что договор продлевается без предварительных условий, как и предлагал президент России Владимир Путин еще в декабре 2019 года. "Это наша позиция и наш успех", - заявил Косачев.

"Продление договора СНВ-3 отвечает интересам Российской Федерации, США и всего мира в области глобальной безопасности", - продолжил глава комитета по обороне Виктор Бондарев.

"Как военный человек хочу сказать, что этот договор охлаждает головы тем, кто думает, что, нажав первым кнопку, добьется победы. Мы понимаем, и слава богу, это стали понимать американцы, что победителей в этой войне не будет", - добавил он и предложил коллегам проголосовать за ратификацию договора, "чтобы цивилизация не прекратила своего существования".

Сенаторы единогласно поддержали закон о продление срока действия СНВ-3 еще на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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"Уважаемые коллеги, хочу всех вас поздравить: только что мы завершили процедуру ратификации важнейшего для системы мировой безопасности соглашения. СНВ-3 продлен", - сказала Валентина Матвиенко после оглашения результатов голосования.

Она уверена, что это событие войдет в число ключевых всего 2021 года.

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