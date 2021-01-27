Госдума одобрила продление договора СНВ-3 на пять лет

Госдума на пленарном заседании проголосовала за ратификацию соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 или ДСНВ) на пять лет. Соглашение продлевается без дополнительных условий. Важность этого шага отметили во всех фракциях.

Накануне президент России Владимир Путин и новый лидер США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении соглашения. В этот же вечер, как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, российский лидер внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить договор до 5 февраля 2026 года. "Это важнейшее решение, его нельзя переоценить, - подчеркнул спикер. - Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент сделал все для того, чтобы это соглашение был продлено". По оценке Володина, две крупнейшие ядерные державы выносят решение, важное для всего мира. "Гонка вооружений - это отвлечение средств, - напомнил глава палаты парламента. - Хорошо, что руководство США это поняло".

Россия не пойдет на уступки

Документ представил на заседании заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "С учетом того, что действие договора завершалось бы 5 февраля, действовать пришлось в жестком цейтноте, - сообщил дипломат. - Администрация Трампа навязывала нам неприемлемые решения. С приходом Байдена в позиции США произошли позитивные сдвиги. В итоге вопрос удалось решить достаточно оперативно". Он уточнил, что все элементы и условия прежнего соглашения (ратификационного пакета 2011 года) остаются в силе. "Каких-то новых обстоятельств и "довесков" там нет", - отметил он, пояснив, что это полностью устраивает российскую сторону. По оценке Рябкова, СНВ-3 доказал свою эффективность за время своего существования.

"Договор в полной мере отвечает интересам национальной безопасности РФ, - подчеркнул замглавы МИД. - Он выработан на строго паритетной основе и не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений".

Продление СНВ-3, продолжил он, обеспечит для России предсказуемость американских программ в этой сфере, позволит сохранить прогнозируемость в отношениях. При этом дипломат особо подчеркнул, что "какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены". По его словам, пять лет - достаточный срок, чтобы договориться.

Конкретнее - за пять планируется развернуть с США углубленные переговоры о будущем контроля над вооружениями. Целью , объяснил Рябков, будет выработка нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание стратегической стабильности. "По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня, включив в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и не ядерные", - добавил Рябков. Российская концепция, сообщил он, предполагает рассмотрение вопроса об ограничениях на размещение средств противоракетной обороны и о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Позиция фракций

Первый зампред комитета по международным делам Юрий Олейников (ЕР) подчеркнул, что договор оставался единственным документом, отделяющим Россию и США от новой полномасштабной гонки вооружений. Решение подчеркнет последовательную позицию России в этом направлении, заявил он, представляя позицию комитета.

Член профильного комитета от ЛДПР Антон Морозов отметил, что администрация Байдена настроена на возобновление отношений с Россией в такой важной сфере как международная безопасность. "Договор позволит не допустить разрастания гонки вооружений и самое главное - не допустить третьей мировой войны", - заявил он.

Обычно Госдума не проводит ратификацию продления международных договоров, пояснил депутат. Но в данном случае это произошло по настоянию американской стороны, сказал он.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рад, "что хватило здравого смысла - прежде всего у нового американского президента - пойти на его продление, причем без каких-либо предварительных условий". А глава КПРФ Геннадий Зюганов выразил удовлетворение тем, что документ дает время и возможность продолжения диалога. "А мы должны максимально подтянуть свою науку, образование и подготовку кадров. Для этого у нас есть все необходимое", - сказал он.

Как уточнил член Комитета по обороне Владимир Богодухов (ЕР), после ратификации предстоит большая работа. "Будет назначено с каждой стороны по триста человек, это будут инспектора, которые будут работать на территории обеих стран, - сообщил он. - Но самое главное, что сделан первый шаг".

Договор, по его словам, не идеален. "Мы знаем, что на вооружение поступили новые виды оружия, - пояснил Богодухов. - Это будет темой для дальнейших переговоров США и РФ". В Госдуме, по его словам, теперь надеются и на прогресс по другим договорам.