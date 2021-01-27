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27.01.2021 12:58
Рубрика: Власть

Продление ДСНВ обеспечит РФ предсказуемость действий США в стратегической сфере

Текст: Татьяна Замахина
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков представил на пленарном заседании Госдумы президентский законопроект о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Соглашение, которое вынесено в парламент на ратификацию, продлевается без дополнительных условий на пять лет.
Фото: МИД РФ / РИА Новости Фото: МИД РФ / РИА Новости
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Накануне президент России Владимир Путин и новый лидер США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении соглашения. В этот же вечер российский лидер внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить договор до 5 февраля 2026 года.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Рябков: РФ и США договорились продлить Договор СНВ-3 на условиях Москвы

"С учетом того, что действие договора завершалось бы 5 февраля, работать пришлось в жестком цейтноте, - сообщил Рябков депутатам. - Администрация Трампа навязывала нам неприемлемые решения. С приходом Байдена в позиции США произошли позитивные сдвиги. В итоге вопрос удалось решить достаточно оперативно". Он уточнил, что все элементы и условия прежнего соглашения (ратификационного пакета 2011 года) остаются в силе. "Каких-то новых обстоятельств и "довесков" там нет", - отметил дипломат, пояснив, что это полностью устраивает российскую сторону. По оценке Рябкова, СНВ-3 доказал свою эффективность за время своего существования.

"Договор в полной мере отвечает интересам национальной безопасности РФ, - подчеркнул замглавы МИД. - Он выработан на строго паритетной основе и не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений".

Продление СНВ-3, продолжил он, обеспечит для России предсказуемость американских программ в этой сфере, позволит сохранить прогнозируемость в отношениях. За пять лет планируется развернуть с США углубленные переговоры о будущем контроля над вооружениями. Целью, объяснил Рябков, будет выработка нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание стратегической стабильности. "По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня, включив в нее все наступательные и оборонительные вооружения - как ядерные, так и не ядерные", - добавил Рябков. Российская концепция, сообщил он, предполагает рассмотрение вопросов об ограничениях на размещение средств противоракетной обороны и о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Как уточнил Рябков, все внутренние ратификационные процедуры по продлению договора будут выполнены до 5 февраля. "Будем добиваться, чтобы в подходе Вашингтона и впредь проявлялся прагматизм", - обещал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Правительство МИД Договор об СНВ Россия и США

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