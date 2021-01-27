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27.01.2021 17:29
Рубрика: Власть

Медведев приветствовал договоренность о продлении ДСНВ-3

Текст: Владимир Кузьмин
Сфера стратегической безопасности остается сейчас одним из немногих направлений в отношениях России и США, в котором есть реальная перспектива для конструктивного сотрудничества, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Замглавы Совбеза записью в социальных сетях приветствовал договоренность о продлении ДСНВ-3 на пять лет без предварительных условий. "Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества", - отметил Медведев.

Фото: пресс-служба СФ
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При Дональде Трампе стратегическое соглашение стало предметом политического торга, констатировал он. "Рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения. Благодаря этому Договор вновь подтвердил свою жизнеспособность. В ближайшие пять лет он будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности", - уверен замглавы Совбеза.

"Продление ДСНВ-3 дает нам повод с осторожным оптимизмом полагать, что документ будет использован как основа для новых соглашений в сфере стратегической безопасности", - написал Дмитрий Медведев. Этот диалог, по его словам, важно продолжать, поскольку от него зависит безопасность всего человечества.

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