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27.01.2021 13:24
Рубрика: Общество

Минприроды: Охотхозяйства России перейдут на финские технологии

Текст: Алексей Дуэль
Для увеличения популяции медведей, росомахи, рыси, северного лесного оленя и других животных Минприроды России будет использовать лучшие технологии, применяемые в соседней Финляндии. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов на церемонии подписания совместного заявления с министром сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Я знаю, что Финляндия - один из лидеров в области сохранения видов диких животных и мест их обитания, - сказал Александр Козлов. - Россия заинтересована в изучении финского опыта и готова взять на вооружение лучшие практики. В этой связи мы выступаем с инициативой создания рабочей группы".

Фото: РИА Новости
Разрешения на охоту в северных регионах получат только местные жители

По данным Минприроды России, Финляндия в 1934 году завезла семь особей североамериканского белохвостого оленя, а сейчас в стране их живет 109 тысяч. При этом 20 тысяч таких оленей ежегодно становятся добычей охотников. Кроме того, в стране Суоми за год добывают около 300 тыс. крякв, 10 тыс. барсуков, 200 тыс. зайцев-беляков, 150 тыс. тетеревов и множество другой дичи без ущерба для экологии и их популяции. Если в России охотой занимается около 3% жителей страны, то в Финляндии - почти 6%.

"Я сам страстный охотник, охота позволяет увидеть многообразие природы, насладиться ее красотой, - заверил Яри Леппля. - И для России, и для Финляндии охота имеет огромное значение, также как разведение и охрана дичи. Для многих людей, живущих в северных регионах наших стран, охота - не развлечение, а образ жизни. Мне очень понравилось предложение создать совместную рабочую группу, она будет нацелена на обмен информацией и опытом, а также осуществление совместных проектов".

Подписанное министрами заявление предполагает, что к 2022 году в российских охотничьих хозяйствах начнут внедрять адаптированный для нашей страны опыт финских коллег. Кроме того, совместными усилиями будет проведен учет мигрирующих через границу животных. Еще специалисты двух стран попытаются выработать оптимальное решение проблемы взаимоотношений людей и крупных хищников: бурого медведя, волки, росомахи и рыси.

Общество Природа Правительство Минприроды

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