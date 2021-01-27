Минск: В "Раубичи" стартует этап Кубка мира по лыжной акробатике

Меньше двадцати километров отделяют от белорусской столицы центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", где в ближайшую субботу пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике.

На престижных международных соревнованиях, сообщает пресс-служба НОК Беларуси, которые пройдут с соблюдением всех противоэпидемических норм, выступят представители одиннадцати стран, включая атлетов из Беларуси и России, Украины, Казахстана, США и Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии и Швейцарии.

На склоне для фристайла 30 января состоятся квалификация и розыгрыш наград, уточняют новостные порталы. Синеокую в этом году представят лидеры национальной команды Максим Густик, Павел Дик, Анна Гуськова и Алла Цупер.

Кстати, напоминают обозреватели, после четырех этапов Кубка мира среди мужчин лидирует россиянин Максим Буров, набравший 400 очков, а лучший из белорусов - Максим Густик - занял четвертое место. У женщин первое место занимает Лора Пил из Австралии - 290 баллов. Обладательница золотой награды Игр в Пхенчхане Анна Гуськова располагается на десятой позиции, а у олимпийской чемпионки в Сочи Аллы Цупер - 11-е место и 128 баллов в активе.