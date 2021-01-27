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27.01.2021 19:42
Рубрика: Общество

На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи"

Текст: Николай Грищенко

Стрелки символических "Часов Судного дня", как и в январе 2020 года, показывают 100 секунд до наступления "ядерной полуночи". Об этом сообщает журнал "Бюллетень ученых-атомщиков".

Фото: pixabay.com
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В качестве аргументации ученые указывают три основные причины: ядерный риск, изменение климата и разрушительные технологии.

"Мы установили "Часы Судного дня" на 100 секунд ближе к полуночи, потому что экзистенциальные риски, с которыми сталкивается человечество сегодня, требуют быстрых и всеобъемлющих действий по всему спектру сложных угроз ХХI века", - говорится в сообщении.

По словам президента научного совета "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон, показанное на "Часах Судного дня" время - это самый близкий результат к ядерному апокалипсису.

Напомним, что идея запустить подобные часы принадлежала американским ученым - создателям первой атомной бомбы - и была реализована в 1947 году. Каждый год ученые анализируют произошедшие и назревающие события и общемировые тенденции решают - отодвинулся мир от пропасти или вновь приблизился к роковому пределу. В январе прошлого года стрелки были переведены вперед на 20 секунд. Самым спокойным периодом стал 1991 год: тогда до "ядерной полуночи" часы показывали 17 минут.

Общество Наука

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