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27.01.2021 15:20
Рубрика: Экономика

Назван объем падения авиаперевозок в России в 2020 году

Текст: Евгений Гайва
Пассажиропоток на авиатранспорте в России, по предварительным итогам 2020 года, снизился на 46% от уровня 2019 года, сообщили в Международной ассоциации аэропортов. Самый сложный период уже пройден, считают эксперты, но восстановление займет несколько лет.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Росавиации ранее прогнозировали снижение объема авиаперевозок по итогам 2020 года на 50% от уровня 2019 года, когда было перевезено более 128,1 млн пассажиров. В 2021 году авиаперевозки восстановятся на 80% от уровня 2019 года, считают в ведомстве.

Фото: Мария Вишневская
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По данным крупнейших аэропортов России, самым сложным месяцем 2020 года стал апрель, когда снижение достигало 91%. Затем шел неуклонный рост, и в сентябре авиаперевозки вышли на снижение всего в 25% от показателей 2019 года при практически полностью закрытом международном авиасообщении. После завершения летнего турсезона произошел откат. В ноябре пассажиропоток снизился на 45% к уровню 2019 года, но в декабре снижение составило 38%.

Падение объемов перевозок в 2021 году будет наблюдаться еще два месяца к показателям 2020 года, говорит глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. А затем начнется период интенсивного восстановления. Самыми значимыми месяцами будут июль, август и сентябрь. "Вероятнее всего мы увидим восстановление. Темпы могут быть двухзначные, то есть более 10% относительно показателей 2020 года", - сказал эксперт.

Скорость восстановления авиаперевозок будет зависеть от открытия международных маршрутов. Пока России восстановила авиаперелеты только в 20 стран с учетом Великобритании, с которой рейсы опять временно приостановлены до 1 февраля. Но в реальности по большинству из этих направлений туристы полететь пока не могут.

Расширение числа открытых стран и увеличение пассажиропотока будет зависеть от хода начавшейся вакцинации, указывает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Некоторые авиакомпании в Европе уже начали требовать у пассажиров сертификаты о прохождении вакцинации. Вероятно это нововведение станет трендом на международных рейсах в этом году, считает эксперт.

При этом восстановление авиаперевозок займет несколько лет. Во-первых, международные перелеты будут стоить дороже из-за изменившегося курса валют. "Мы уже не увидим билеты в Европу по цене 7-10 тысяч рублей", - указывает Квон. Во-вторых, люди уже привыкли к иной форме досуга, теперь они готовы отдыхать на даче, у себя в регионе, совершать выезды в близлежащие населенные пункты вместо дальних перелетов, поясняет эксперт.

Фото: istock
В России могут появиться еще две авиакомпании-лоукостера

На внутренних перелетах по России сдерживать рост цен будут политика госсубсидирования и относительно невысокая стоимость нефти. Но полностью загрузить парк воздушных судов за счет внутренних рейсов авиакомпании все равно не смогут. Так что пока в ожидании восстановления зарубежных перевозок они придумывают различные маркетинговые ходы. Например, одна из авиакомпаний начала сдавать самолеты в аренду через онлайн-сервис. Полет на таком арендованном самолете, скажем, из Москвы в Краснодар обойдется в 1,235 млн рублей.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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