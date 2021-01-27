Названы самые ликвидные автомобили в России

Эксперты компаний "Автостат Инфо" и "Правильная Цена" составили список самых ликвидных легковых автомобилей в России за 2020 год.

Рейтинг трёхлетних машин с лучшей остаточной стоимости разделили на массовый и премиальный сегменты. Машины также "разбили" по группам в зависимости от их класса.

В массовом сегменте среди компактных кроссоверов самым выгодным для перепродажи является Hyundai Creta. За три года эксплуатации данная модель сохраняет до 90,29% изначальной цены. В топ-3 в классе компактных SUV вошли Mazda CX-5 (88,56%) и Toyota RAV4 (84,01%).

Фото: "Автостат Инфо" и "Правильная Цена"

Фото: "Автостат Инфо" и "Правильная Цена"

В малом классе лидером оказался седан Volkswagen Polo (82,71%). На втором месте Hyundai Solaris (82,43%), на третьем - Renault Logan (82,11%). В гольф-классе Kia Ceed (79,43%), Toyota Corolla (77,46%) и Skoda Octavia (77,4%). Средний класс возглавляет Mazda6 (84,49%), Ford Mondeo (78,09%) и Hyundai i40 (72,94%).

В бизнес-классе первое место держит Toyota Camry (78,63%), второе и третье места за Skoda Superb (74,05%) и Kia Optima (72,25%). В классе средних кроссоверов и внедорожников на первой строчке рейтинга разместился Kia Sorento (82,73%), следом идут Volkswagen Touareg (79,22%) и Toyota Land Cruiser Prado (76,94%).

Chevrolet Tahoe (73,42%), Toyota Land Cruiser 200 (72,7%) и Mitsubishi Pajero (72,37%) лидируют в группе больших SUV. Ликвидными пикапами стали Toyota Hilux (77,61%), Fiat Fullback (70,67%), Volkswagen Amarok (69,02%).

Фото: "Автостат Инфо" и "Правильная Цена"

Самой высокой остаточной стоимостью в премиальном сегменте обладает модель малого класса Smart Fortwo (79,36%). Следом идут Mini Cooper (77,94%) и Mini Cooper S Countryman (77,65%).

В гольф-классе лидирует Infiniti Q30 (77,73%), за ним разместились Volvo V40 Cross Country (74,82%) и Mercedes-Benz B-Class (74,45%). В топ-3 среднего класса вошли Audi A4 (70,66%), Volvo S60 (70,16%), Mercedes-Benz C-Class (69,6%).

В бизнес-классе на первой строчке рейтинга оказался Lexus ES (74,95%). Второе и третье места заняли Volvo V90 Cross Country (70,76%) и BMW 5-Series (68,99%). В классе премиальных компактных кроссоверов "тройка" лидеров выглядит следующим образом: Lexus NX (78,9%), Porsche Macan (78,64%), Land Rover Discovery Sport (74,44%).

Группу средних кроссоверов и внедорожников держат Lexus RX (79,19%), Lexus GX (76,28%) и Porsche Cayenne (75,55%). Лучшими среди больших SUV являются Audi Q7 (76,31%), Lexus LX (74,18%), Mercedes-Benz GLS-Class (67,48%). В классе "люкс" первым стала Porsche Panamera (73,72%). Второе и третье места поделили между собой Mercedes-Benz S-Class (73,29%) и Volvo S90 (70,56%).

Эксперты отмечают, что дефицит новых автомобилей и отложенный спрос во второй половине 2020 года привели не только к росту спроса на машины с пробегом, но и к скачку цен на вторичном авторынке.

Резюмируя, если в ближайшие годы продажи новых легковых автомобилей пойдут на спад, уменьшится сегмент "молодых" машин с пробегом. Соответственно в будущем остаточная стоимость может вырасти за счет повышенного спроса на "молодые" автомобили с пробегом.