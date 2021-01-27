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Названы самые страшные игры уходящего поколения

Текст:   Богдан Бобров
27.01.2021,  
17:17
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

В игровой индустрии продолжают подводить итоги прошедшего года и десятилетия.

На этот раз авторитетное издание IGN представило топ самых страшных игр уходящего поколения консолей - все проекты выходили на PS4 или Xbox One.

Победителем этого условного соревнования стал играбельный тизер P.T. от Хидэо Кодзимы.

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На второй строчке Outlast - хоррор в мрачной клинике для душевнобольных, а замыкает тройку лидеров Alien: Isolation - игра в прятки с Чужим.

Весь список целиком выглядит следующим образом:

1. P.T.

2. Outlast

3. Alien: Isolation

4. Resident Evil 2 (2019)

5. Outlast 2

6. Resident Evil 7

7. Detention

8. The Evil Within

9. The Evil Within 2

10. The Forest

11. Five Nights at Freddy's

12. Doki Doki Literature Club

13. The Last of Us

14. Until Dawn

15. Little Nightmares

16. Yomawari: The Long Night Collection

17. Bloodborne

18. Amnesia: A Machine for Pigs

19. SOMA

20. Stories Untold

21. Prey

22. Layers of Fear

23. Anatomy

24. Echo

25. Observer

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