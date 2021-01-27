Названы самые страшные игры уходящего поколения

В игровой индустрии продолжают подводить итоги прошедшего года и десятилетия.
На этот раз авторитетное издание IGN представило топ самых страшных игр уходящего поколения консолей - все проекты выходили на PS4 или Xbox One.
Победителем этого условного соревнования стал играбельный тизер P.T. от Хидэо Кодзимы.
На второй строчке Outlast - хоррор в мрачной клинике для душевнобольных, а замыкает тройку лидеров Alien: Isolation - игра в прятки с Чужим.
Весь список целиком выглядит следующим образом:
1. P.T.
2. Outlast
3. Alien: Isolation
4. Resident Evil 2 (2019)
5. Outlast 2
6. Resident Evil 7
7. Detention
8. The Evil Within
9. The Evil Within 2
10. The Forest
11. Five Nights at Freddy's
12. Doki Doki Literature Club
13. The Last of Us
14. Until Dawn
15. Little Nightmares
16. Yomawari: The Long Night Collection
17. Bloodborne
18. Amnesia: A Machine for Pigs
19. SOMA
20. Stories Untold
21. Prey
22. Layers of Fear
23. Anatomy
24. Echo
25. Observer