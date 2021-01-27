"Ниву" превратили в эффектный пляжный внедорожник

Один из официальных дилеров АвтоВАЗ решил превратить классическую "Ниву" в эффектный пляжный внедорожник. Для этого он обратился к инжиниринговой фирме F-MotorSport и дизайнеру Виктору Пунтусу. В какой-то момент дилер отказался от затеи из-за недостатка средств, однако разработчики решили завершить проект самостоятельно и организовать мелкосерийное производство.

По словам Виктора Пунтуса, опубликовавшего изображения модифицированной "Нивы" в своем интернет-портфолио, идея заключалась в создании безопасной альтернативы квадроциклу - легкой шустрой машины с открытым верхом для отдыха на природе. Разработчики срезали у "Нивы" крышу, оставив лишь рамку лобового стекла и проемы дверей. На холодное время года и на случай непогоды предусмотрен съемный пластиковый верх, безопасность пассажиров обеспечивает трубчатый каркас из высокопрочной стали. Двери, как и крыша, съемные: можно ставить либо стандартные, либо миниатюрные "калитки". Задние сиденья разработчики решили выкинуть ради экономии веса, а передние предлагают обшить легко моющимися материалами.

Из внешних изменений можно также отметить новые бамперы, светодиодные фары и задние фонари. Расширенная колея и кованые колесные диски, как у гоночных внедорожников, намекают, что агрегаты "Нивы" также подвергнутся доработке, но каким именно, разработчики пока не сообщают. Что касается цены, если удастся организовать мелкосерийное производство, такая "Нива" будет стоить в пределах 1,2 миллиона рублей.

Фото: www.behance.net/