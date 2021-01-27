Указ губернатора Новгородской области от 27 января 2021 года № 28 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить пункт 31 в редакции:

"31. Обязать граждан, находящихся на территории Новгородской области, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" использовать гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.";

1.2. В пункте 256:

1.2.1. Заменить в первом абзаце слова "по 28.01.2021" на "по 11.02.2021";

1.2.2. Дополнить шестой абзац словами ", с 29 января 2021 года по 11 февраля 2021 года";

1.3. В приложении № 1 к названному указу:

1.3.1. Заменить в графе 3 строки 1 слова "не более 25 %" на "не более 50 %";

1.3.2. Заменить в графе 3 строки 2 слова "в Великом Новгороде, Боровичском и Старорусском муниципальных районах, при условии наполняемости зрительного зала не более 25 %, в кинотеатрах (кинозалах), расположенных в иных муниципальных районах и муниципальных округах - при условии наполняемости зрительного зала не более 50 %" на "в Боровичском и Старорусском муниципальных районах, при условии наполняемости зрительного зала не более 25 %, в кинотеатрах (кинозалах), расположенных в иных муниципальных районах, муниципальных округах и городском округе, - при условии наполняемости зрительного зала не более 50 %".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







