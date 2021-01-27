После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец

Василий Елькин, 30 лет

Елькин Василий Иванович (15.07.1912 - 22.07.1942), техник-интендант 2 ранга 33-й стрелковой бригады.

Фото: Центральный архив МО РФ

Поэт, переводчик.

Родился в пригороде Усть-Сысольска. Окончил школу в Сыктывкаре.

В 18 лет стал секретарем комсомольской ячейки совхоза "Луч" и редактором стенной газеты.

В 1932 году заведовал в Сыктывкаре пионерским отделом газеты "Коми комсомолец".

В 1933 году работал в литературной части республиканского драматического театра.

С 1934 по 1936 год служил срочную службу в маневренной группе погранвойск.

С 1939 года - инструктор Союза писателей Коми АССР. Первую книгу стихов "Песни о счастье" выпустил в 1939 году.

Дружил с поэтом Ананием Размысловым.

Уходя на фронт 11 июля 1941 года, Василий Иванович оставил дома жену Анну Ивановну и сыновей: трехлетнего Евгения и годовалого Анатолия.

В его учетно-послужной карте (Центральный архив Министерства обороны) говорится: "Направлен в распоряжение начальника штаба Арх<ангельского> ВО, г. Архангельска".

Фото: Центральный архив МО РФ

Погиб на Волховском фронте. Похоронен в братской могиле близ деревни Шала Ленинградской области. В 1975 году перезахоронен на братском захоронении "Березовая аллея" в городе Любань Тосненского района Ленинградской области.

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом в местечке Кируль в предместье Сыктывкара, фундамент которого заложил отец. Теперь в его стенах - домашний музей, в котором можно увидеть книги, фотографии, личные вещи поэта.

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На коми языке после войны изданы две книги поэта - в 1946 и 1960 годах.