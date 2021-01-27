Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно

Президент РФ Владимир Путин считает деструктивным построение экономики, которая работает в интересах миллиона или даже миллиарда человек на земле. Такое мнение он высказал, выступая на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021".

"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция", - сказал он. По мнению российского лидера, "такая модель по определению неустойчива", что подтвердили недавние миграционные кризисы.

"Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет", - считает Путин.

Смысл такой политики состоит в том, чтобы создать новые возможности для каждого, "условий для развития и реализации потенциала человека вне зависимости от того, где он родился и живет".