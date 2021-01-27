Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии

Явная проблема, с которой мир может столкнуться в наступившем десятилетии - обострение всего комплекса международных проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Давосском форуме.

"Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан", - заявил российский лидер.

Он отметил, что градус внешнеполитической риторики пропагандистской ряда стран уже возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий.

При этом, несмотря на то, что существует опасность срыва в мировом развитии к "борьбе всех против всех", глобальный конфликт в мире, по мнению Владимира Путина, все же вряд ли возможен.

"Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - отметил президент РФ.