Новости

На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии 15:10
В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии 15:10
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину" 15:05
Сбербанк стал самой атакуемой хакерами организацией Европы 14:52
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:51
Завершены госиспытания первой российской электрической торпеды 14:44
В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов 14:32
Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 15:10
Рубрика: Власть

Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Явная проблема, с которой мир может столкнуться в наступившем десятилетии - обострение всего комплекса международных проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Давосском форуме.

Фото: РИА Новости
Путин внес на ратификацию договор о продлении СНВ-3

"Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан", - заявил российский лидер.

Он отметил, что градус внешнеполитической риторики пропагандистской ряда стран уже возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий.

При этом, несмотря на то, что существует опасность срыва в мировом развитии к "борьбе всех против всех", глобальный конфликт в мире, по мнению Владимира Путина, все же вряд ли возможен.

"Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - отметил президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Давосский форум

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей