Путин назвал ключевой вызов современности

Новости

Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии 15:10
В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии 15:10
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину" 15:05
Сбербанк стал самой атакуемой хакерами организацией Европы 14:52
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:51
Завершены госиспытания первой российской электрической торпеды 14:44
В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов 14:32
Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 15:32
Рубрика: Власть

Путин назвал ключевой вызов современности

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин первым ключевым вызовом современности считает социально-экономический.

Выступая на Всемирном экономическом форуме, российский лидер заявил о кризисе прежних моделей и инструментов экономического развития, усилении социального расслоения на глобальном уровне и в отдельных странах. Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"

Социальный и ценностный кризис, по словам главы государства, уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки.

- Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной - позитивной, гармоничной и созидательной - траектории, - призвал Путин.

Первым из вызовов президент России назвал социально-экономический. Последние 40 лет он охарактеризовал как успешные для мирового сообщества: начиная с 1980 года глобальный ВВП по паритету покупательной способности в реальном выражении на душу населения удвоился. "Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах, позволили более чем миллиарду человек выйти из бедности", - подчеркнул Владимир Путин.

Основную выгоду от этого роста за эти годы получили развивающиеся страны, которые смогли встроиться в глобальный рынок. "Результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан", - сказал президент России. Эта тенденция касается и развитых стран, включая США.

За этот же период глобализации значительно увеличились прибыли транснациональных компаний, но эти доходы в основном распределились между всего одним процентом населения. "А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения, увеличилась втрое", - заметил Путин.

- Миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов, - указал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Президент РГ-Видео

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей