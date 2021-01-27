Путин назвал ключевой вызов современности

Президент Владимир Путин первым ключевым вызовом современности считает социально-экономический.

Выступая на Всемирном экономическом форуме, российский лидер заявил о кризисе прежних моделей и инструментов экономического развития, усилении социального расслоения на глобальном уровне и в отдельных странах. Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей.

Социальный и ценностный кризис, по словам главы государства, уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки.

- Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной - позитивной, гармоничной и созидательной - траектории, - призвал Путин.

Первым из вызовов президент России назвал социально-экономический. Последние 40 лет он охарактеризовал как успешные для мирового сообщества: начиная с 1980 года глобальный ВВП по паритету покупательной способности в реальном выражении на душу населения удвоился. "Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах, позволили более чем миллиарду человек выйти из бедности", - подчеркнул Владимир Путин.

Основную выгоду от этого роста за эти годы получили развивающиеся страны, которые смогли встроиться в глобальный рынок. "Результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан", - сказал президент России. Эта тенденция касается и развитых стран, включая США.

За этот же период глобализации значительно увеличились прибыли транснациональных компаний, но эти доходы в основном распределились между всего одним процентом населения. "А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения, увеличилась втрое", - заметил Путин.

- Миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов, - указал он.