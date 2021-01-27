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27.01.2021 15:46
Рубрика: Власть

Путин: Пандемия COVID-19 может затянуться

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин предупредил, что пандемия коронавируса может затянуться, поэтому нужны новые меры для борьбы с ней. При этом недоступность вакцин от коронавируса в ряде стран может стать общей мировой угрозой, считает российский лидер. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

"Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ", - констатировал глава государства в своем онлайн-выступлении.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"

Он пояснил, что для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому необходимо извлечь уроки из текущей ситуации. В числе прочего - предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций.

Среди угроз - недоступность вакцин от коронавируса в ряде государств.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, - отметил Путин. - Тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу".

Президент РФ в связи с этим призвал координировать усилия в мире по повышению доступности вакцин. "Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским", - пояснил Путин. Речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации, добавил он.

Путин назвал ключевой вызов современности
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19 Давосский форум

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