Путин: Пандемия COVID-19 может затянуться

"Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ", - констатировал глава государства в своем онлайн-выступлении.

Он пояснил, что для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому необходимо извлечь уроки из текущей ситуации. В числе прочего - предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций.

Среди угроз - недоступность вакцин от коронавируса в ряде государств.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, - отметил Путин. - Тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу".

Президент РФ в связи с этим призвал координировать усилия в мире по повышению доступности вакцин. "Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским", - пояснил Путин. Речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации, добавил он.