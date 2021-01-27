Путин посетил Музей Победы

Президент осмотрел экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.

Сегодня - 77-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Перед тем как приехать в музей, Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя в Александровском саду.

В музее Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград".

Сегодня утром пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что во время посещения музея Путина будут сопровождать помощник президента Владимир Мединский, директор музея Александр Школьник и автор трехмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко.