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27.01.2021 18:33
Рубрика: Власть

Путин посетил Музей Победы

Текст: Кира Латухина
Президент осмотрел экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.

Сегодня - 77-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Перед тем как приехать в музей, Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя в Александровском саду.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
Володин: Подвиг жителей Ленинграда никогда не будет забыт

В музее Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград".

Сегодня утром пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам, что во время посещения музея Путина будут сопровождать помощник президента Владимир Мединский, директор музея Александр Школьник и автор трехмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко.

Власть Работа власти Общество История Культура Арт Музеи и памятники Президент Годовщина прорыва блокады Ленинграда

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