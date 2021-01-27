Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством

Президент России Владимир Путин заявил, что все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические цифровые гиганты.

"Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах (США - прим. "РГ") происходили в предвыборной кампании. Это уже не просто экономические гиганты, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством", - заявил российский лидер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

Он добавил, что цифровые гиганты подменяют легитимные демократические институты, по сути узурпировав или ограничив "естественное право человеку самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать".