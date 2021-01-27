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27.01.2021 19:05
Рубрика: Общество

"Корона" нам не идет

Москва отменяет обязательную удаленку и разрешает ночную жизнь
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Столица первой в стране встретила год назад пандемию коронавируса и первой постепенно выходит из нее. На прошлой неделе вернулись в школу учащиеся 6-11-х классов, открылись музеи, в театрах и концертных залах разрешили заполнять уже не четверть, а половину мест. Новое послабление ограничений произошло 27 января: жесткое требование городских властей к работодателям держать не менее 30 процентов работников на дистанционке приобрело рекомендательный характер. Также власти решили отменить и запрет общепиту и клубам на работу по ночам.

Смягчение режима объясняется улучшением в столице ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в частности, пишет: "В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек - впервые с середины июня прошлого года". В день выхода нового указа мэра число вновь выявленных случаев в городе впервые за долгое время оказалось даже меньше 2 тысяч - до 1841 в сутки.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Пандемия идет на спад, делает вывод глава города и подчеркивает: "В такой ситуации наш долг - создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь - наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка". Именно на это направлена и отмена обязательной 30-процентной "удаленки" для работников. Значит ли это, что уже завтра более двух миллионов москвичей вернутся на свои рабочие места? Собянин на этот вопрос отвечает так: "Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" - остается на усмотрение руководителей конкретных предприятий и организаций".

Еще одним пунктом указа мэра отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. В то же время глава города подчеркивает: "Вместе с тем эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором".

Когда смогут вернуться в аудитории студенты вузов, подведомственных правительству Москвы, власти сообщат до 6 февраля - решение они примут по согласованию с Минобрнауки России. Дополнительно будет объявлено и о сроках отмены остающихся в столице ограничений. А их еще немало. Продолжает, в частности, действовать домашний режим для более чем трех миллионов москвичей в возрасте 65+ и горожан с хроническими заболеваниями. Только онлайн работает программа "Московское долголетие" и другие. Поздравив москвичей с еще одним шагом к возвращению к нормальной жизни, Сергей Собянин обращается к ним: "Пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность".

Инициатива

Столица предлагает освободить общепит от НДС

Столичные власти поддержали предложение рестораторов снизить либо полностью отменить НДС для бизнеса и обратились с такой инициативой к правительству России. По их мнению, это поможет общепиту скорее преодолеть последствия пандемии и развиваться.

Об обращении к правительству сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Инициативу поддержало минэкономразвития. "Ресторанный бизнес входит в число отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, - сказал заммэра. - На протяжении длительного времени в этой сфере снижены обороты. Совершенно очевидно, что и 2021 год нельзя будет назвать для него успешным".

Фото: Александр Корольков/ РГ
В Москве изменились правила работы такси

За прошлый год в центре Москвы закрылись 208 заведений, что на 35% больше, чем в 2019-м, подсчитали в международной консалтинговой компании JLL. Среди закрытых ресторанов и кафе, к примеру, несколько заведений сетей "Шоколадница", Prime, "Чайхона № 1", гастробар Grizzly на Мясницкой, L`Apero, "Корчма Тарас Бульба" на Пятницкой, Sanders Grill by KFC на Новом Арбате. Аналитики не исключают закрытий и в первой половине этого года, а рестораторы признаются, что, несмотря на отступление опасного вируса, они по-прежнему на грани выживания. Поэтому снижение или отмена НДС могли бы оказаться эффективной мерой.

"В Москве 90% общепита работает по упрощенной системе налогообложения, то есть платят с доходов 6%, либо по системе "доход минус расход" - 15%. При этом нельзя говорить, что снижение или отмена НДС коснется только остальных 10%. Дело в том, что большая часть предпринимателей с удовольствием перейдут на общую систему налогообложения. При упрощенке, открывая второй или третий ресторан, сейчас они вынуждены регистрировать их на разные юрлица. В результате контролировать их сложно, в каждом ресторане свои административные проблемы. Если же предприниматель работает с НДС, то все его кафе и рестораны зарегистрированы на одно юрлицо и налог он платит по итоговой сумме выручки. Это позволяет развивать бизнес и привлекать инвесторов", - рассказал "РГ" автор инициативы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Не все эксперты поддерживают эту идею. Галина Семенова, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, говорит, что если сократить НДС для ресторанов, то разница в 10 процентов ляжет на бюджет страны. К тому же об аналогичных скидках могут попросить и другие отрасли бизнеса.

Подготовила Ангелина Зеленькова

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