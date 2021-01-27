Указ мэра Москвы от 27 января 2021 года № 5-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ, от 28 октября 2020 г. № 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. № 106-УМ, от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. № 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. № 110-УМ, от 26 ноября 2020 г. № 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. № 116-УМ, от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ, от 14 января 2021 г. № 1-УМ, от 21 января 2021 г. № 3-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 2.3 в следующей редакции:

"2.3. С 27 января 2021 г. приостанавливается обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, по переводу на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам).

При этом работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется продолжить осуществление мероприятий по переводу на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) и принимать иные меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.".

1.2. Пункты 2.3 - 2.5 указа считать пунктами 2.4 - 2.6 указа соответственно.

1.3. Пункты 2.4 и 2.5 указа изложить в следующей редакции:

"2.4. Сохраняется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы:

2.4.1. Перевести на дистанционный режим работы всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос", организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.

2.4.2. Принимать решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

2.4.3. Представлять еженедельно в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведения о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 2.4.2 настоящего указа (без персональных данных), по перечню согласно приложению 4 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (далее - указ Мэра Москвы № 12-УМ). Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 (495) 870-72-98.

В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

2.5. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего указа, в том числе за невыполнение требований о переводе всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, на дистанционный режим работы, непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо представление недостоверных сведений.".

1.4. Указ дополнить пунктом 7 в следующей редакции:

"7. Установить, что с 27 января 2021 г. возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.".

1.5. Пункты 7 и 8 указа считать пунктами 8 и 9 указа соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







