В Москве отменяют запрет на работу ресторанов и баров в ночное время

Своим новым указом мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В персональном блоге он объяснил это улучшившейся эпидемиологической ситуацией в столице. При этом подчеркнул: "Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором".