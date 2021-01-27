В Москве отменяют запрет на работу ресторанов и баров в ночное время

В персональном блоге он объяснил это улучшившейся эпидемиологической ситуацией в столице. При этом подчеркнул: "Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором".