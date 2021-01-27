Кто останется на удаленке после отмены ограничений в Москве

"Как показала практика, почти вся сфера услуг за период ограничений приспособилась к удаленному режиму работы, - рассказал Павел Зюков. - Поэтому многие специалисты из сферы услуг, чье присутствие на рабочем месте не является обязательным, продолжили работу на удаленке".

Прекрасно совмещают удаленку и офисную работу сотрудники юридических, маркетинговых, IT-компаний. "Остальные отрасли бизнеса, такие как производственные компании, безусловно не могут перейти на такой режим работы в силу существующих технологий", - добавил Павел Зюков.

Ранее власти Москвы отменили обязательное требование к работодателям о переводе 30 процентов сотрудников на удаленку. Компании и госучреждения могут определять режим работы сотрудников самостоятельно.