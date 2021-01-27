Собянин предоставил работодателям право принимать решение об "удаленке"

Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" - остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.

Смягчение ограничений глава города объяснил улучшением в столице ситуации с распространением коронавирусной инфекция. В течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек - впервые с середины июня прошлого года.

Указ вступает в силу уже в среду, 27 января.