Собянин предоставил работодателям право принимать решение об "удаленке"

Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Об этом говорится в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина
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Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" - остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.
Смягчение ограничений глава города объяснил улучшением в столице ситуации с распространением коронавирусной инфекция. В течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек - впервые с середины июня прошлого года.
Указ вступает в силу уже в среду, 27 января.