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27.01.2021 09:04
Рубрика: Экономика

Собянин предоставил работодателям право принимать решение об "удаленке"

Текст: Любовь Проценко
Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер. Об этом говорится в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" - остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин объяснил решение отменить "удаленку" в школах

Смягчение ограничений глава города объяснил улучшением в столице ситуации с распространением коронавирусной инфекция. В течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек - впервые с середины июня прошлого года.

Указ вступает в силу уже в среду, 27 января.

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