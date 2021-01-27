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27.01.2021 10:46
Рубрика: Власть

В ночных заведениях Москвы усилят контроль за соблюдением мер из-за ковида

Текст: Ирина Огилько

Столичные власти усилят контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Как рассказал чиновник ТАСС, проверки и рейды во вновь открывшихся ночных заведениях будут продолжены. "Бары, клубы, рестораны должны соблюдать требования Роспотребнадзора, действующих указов мэра, - рассказал Немерюк. - Штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с пунктами 6.3 КоАП РФ, предусмотрены штрафы для заведений на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда".

Напомним, что в среду мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Ограничения действовали с 13 ноября.

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