В ночных заведениях Москвы усилят контроль за соблюдением мер из-за ковида

Столичные власти усилят контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как рассказал чиновник ТАСС, проверки и рейды во вновь открывшихся ночных заведениях будут продолжены. "Бары, клубы, рестораны должны соблюдать требования Роспотребнадзора, действующих указов мэра, - рассказал Немерюк. - Штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с пунктами 6.3 КоАП РФ, предусмотрены штрафы для заведений на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда".

Напомним, что в среду мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Ограничения действовали с 13 ноября.