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27.01.2021 10:13
Рубрика: Общество

Маски и перчатки в офисах Москвы остаются обязательными

Текст: Сергей Жуков

Несмотря на смягчение антиковидных ограничений в Москве, требование о ношении масок и перчаток остается в силе. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию", - приводит его слова ТАСС. По словам Немерюка, за нарушение масочно-перчаточного режима по-прежнему выписываются штрафы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сделал требование об удаленке рекомендательным. Это значит, что теперь работодатели будут сами решать, выводить им сотрудников в офисы или пока оставлять дома.

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