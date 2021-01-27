Маски и перчатки в офисах Москвы остаются обязательными

Несмотря на смягчение антиковидных ограничений в Москве, требование о ношении масок и перчаток остается в силе. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию", - приводит его слова ТАСС. По словам Немерюка, за нарушение масочно-перчаточного режима по-прежнему выписываются штрафы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сделал требование об удаленке рекомендательным. Это значит, что теперь работодатели будут сами решать, выводить им сотрудников в офисы или пока оставлять дома.