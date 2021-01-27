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27.01.2021 20:18
Рубрика: Происшествия

Работа над ошибкой

Мосгорсуд примет новое решение по делу врача Елены Мисюриной
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Мосгорсуд в среду должен был пересмотреть свое решение об отмене приговора врачу Елене Мисюриной по делу о врачебной ошибке. Однако, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного суда, это заседание было отложено на 11 февраля по просьбе стороны защиты.

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года лишения свободы по делу о врачебной ошибке, и отправил дело в прокуратуру. Спустя почти два года в середине декабря 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил и отправил на новое апелляционное рассмотрение постановление Московского городского суда об отмене приговора.

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Первый приговор Мисюриной в январе 2018 года вынес Черемушкинский суд. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, и приговорили к двум годам колонии общего режима.

По мнению следствия, 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии костного мозга нарушила методику, тактику и технику процедуры, в результате чего произошло сквозное повреждение кровеносных сосудов пациента, который через несколько дней скончался. Этот приговор вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку Мисюриной выступили многие представители врачебного сообщества. По мнению защиты, суд не учел объективных фактов. И то, что процедура, которую врач делала тысячи раз за свою практику, не могла стать причиной летального исхода. При этом мужчина, страдавший онкологией, скончался уже в другой клинике после полостной операции, но эксперты настаивали на вине Мисюриной. Защита врача ходатайствовала об эксгумации тела и повторной экспертизе, однако в этом было отказано. После приговора райсуда прокуратура попросила освободить врача из СИЗО до его пересмотра.

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