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27.01.2021 20:05
Рубрика: Власть

Путин дал старт онлайн-проекту о блокадном Ленинграде

Текст: Кира Латухина
Президент России дал старт онлайн-версии иммерсивного проекта, приуроченного к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе.

Проект создан в рамках интерактивной экспозиции "Подвиг народа", которая была открыта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он посвящен блокаде Ленинграда и бессмертному подвигу его жителей.

Путин нажал на специальную интерактивную панель и онлайн-версия заработала. Увидеть ее можно будет на сайте Музея Победы.

Президент оставил запись в книге почетных гостей и просмотрел фрагменты художественных фильмов "Подольские курсанты", "Фау-2. Побег из ада", "Летчик", "Зоя".

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