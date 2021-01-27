Новости

Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 20:26
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 20:07
Рубрика: Происшествия

Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца

Текст: Иван Егоров
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Тимура Салихова, обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салихова Тимура Мамедовича, 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда.

Фото: youtube.com
Блогер признался в нападении на машину ФСБ на незаконной акции в Москве

В среду официальный представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы. По данным следствия, 23 января мужчина, находясь на Страстном бульваре, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища.

На кадрах, которые снимали очевидцы происходящего, видно как человек в маске, которого опознали, как Тимура Салихова, бьет ногой в голову, лежащему на земле омоновцу. На кадрах уже после задержания, он попросил прощения у сотрудника Росгвардии, которого ударил, и сказал, что искренне раскаивается в содеянном. Свое поведение он объяснил тем, что "попал под влияние толпы".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия РГ-Видео

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными