Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Тимура Салихова, обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салихова Тимура Мамедовича, 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда.

В среду официальный представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы. По данным следствия, 23 января мужчина, находясь на Страстном бульваре, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища.

На кадрах, которые снимали очевидцы происходящего, видно как человек в маске, которого опознали, как Тимура Салихова, бьет ногой в голову, лежащему на земле омоновцу. На кадрах уже после задержания, он попросил прощения у сотрудника Росгвардии, которого ударил, и сказал, что искренне раскаивается в содеянном. Свое поведение он объяснил тем, что "попал под влияние толпы".