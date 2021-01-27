Блогер признался в нападении на машину ФСБ на незаконной акции в Москве

По данным следствия, один из задержанных, находясь в минувшую субботу на Страстном бульваре, нанес во время участия в несанкционированном мероприятии находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии "несколько ударов в область головы и туловища". В отношении мужчины 1984 года рождения возбуждено дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Задержанный признался, что участвовал в драке, и заявил, что осознает свою вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Другое новое дело возбудили по статьям 167 УК РФ "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и 213 УК РФ "хулиганство". Оно касается нашумевшего эпизода возле цирка на Цветном бульваре, когда участники незаконных акций забросали снежками, а затем запинали ногами служебный автомобиль ФСБ. Тогда пострадал водитель машины - осколок выбитого стекла попал ему в глаз.

"Установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре", - заявила в среду официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Позднее выяснилось, что речь идет о 18-летнем Константине Лакееве, имеющем более 800 тысяч подписчиков в популярной соцсети TikTok. Ранее представители правоохранительных органов констатировали, что именно через эту соцсеть в основном заманивали на незаконные акции молодежь.

Видеоблогер Лакеев уже раскаялся в содеянном и попросил прощения. Об этом говорится в видеоролике, который опубликовал Следственный комитет России. "Прощу прощения у всех, кто с этим связан - у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится", - пообещал задержанный.

По словам молодого человека, он закидал машину снегом и несколько раз пнул ее, в чем в настоящее время "очень раскаивается".

Кроме того Следственный комитет России сообщил, что по итогам несанкционированных акций, прошедших 23 января, возбуждено и расследуется 21 уголовное дело. В то же время проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий, совершенных как до, так и во время проведения несанкционированных акций в разных регионах страны.

Днем ранее председателю СКР Александру Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января.