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Рубрика: Происшествия

Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января

Текст: Наталья Козлова, Иван Петров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по видеоконференцсвязи с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов. Один из обсуждаемых вопросов - ход доследственных проверок и уголовных дел, расследуемых по итогам несанкционированных акций, прошедших 23 января.

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Бастрыкину было доложено о том, что всего следственными органами к настоящему моменту возбуждено 20 уголовных дел. Но в то же время проводится еще ряд процессуальных проверок, по итогам которых число таких дел может увеличиться.

Некоторые дела параллельно расследуются органами МВД. Например, о перекрытиях проезжей части.

Основная же масса противоправных действий, расследуемых СКР, квалифицируется по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношение представителя власти". Некоторые причастные к совершению этих преступлений уже задержаны.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что в ходе совещания руководители ряда региональных подразделений СКР (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая и Калужская область, Приморский край) доложили о находящихся в их производстве уголовных делах. После чего Александр Бастрыкин указал им на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться к расследованиям специалистам криминалистического центра СК России. Кроме того, председатель СК России призвал к взаимодействию с другими силовыми структурами.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Митинги и шествия

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