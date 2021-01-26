В Москве задержаны двое мужчин, применивших насилие в отношении правоохранителей

Один из задержанных, по версии следствия, 23 января 2021 года, находясь вблизи Пушкинской площади, "нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы". Другой же фигурант - на территории Пресненского района - в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на него.

Примечательно, что оба задержанных оказались уроженцами Республики Калмыкия. В ближайшее время следователи предъявят им обвинение, а суд изберет меру пресечения.

Отмечается, что дело расследуется по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по части 1 этого состава преступления (в случае насилия, не опасного для жизни или здоровья) - 5 лет лишения свободы.

"Следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска столичного главка МВД продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к совершению противоправных действий", - отметили в СКР.

Ранее полицейские сразу в нескольких городах - Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке - возбудили уголовные дела по фактам перекрытия проезжей части во время несогласованных акций 23 января.