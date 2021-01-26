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26.01.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

В Москве задержаны двое мужчин, применивших насилие в отношении правоохранителей

Текст: Иван Петров
О задержании двоих мужчин, опознанных как тех, кто применял на несогласованной акции в минувшую субботу насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает столичный главк Следственного комитета России.

Один из задержанных, по версии следствия, 23 января 2021 года, находясь вблизи Пушкинской площади, "нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы". Другой же фигурант - на территории Пресненского района - в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на него.

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Примечательно, что оба задержанных оказались уроженцами Республики Калмыкия. В ближайшее время следователи предъявят им обвинение, а суд изберет меру пресечения.

Отмечается, что дело расследуется по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по части 1 этого состава преступления (в случае насилия, не опасного для жизни или здоровья) - 5 лет лишения свободы.

"Следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска столичного главка МВД продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к совершению противоправных действий", - отметили в СКР.

Ранее полицейские сразу в нескольких городах - Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке - возбудили уголовные дела по фактам перекрытия проезжей части во время несогласованных акций 23 января.

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