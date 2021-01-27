В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах

Бассейны в учреждениях образования столицы возобновили свою работу после почти 11 месяцев простоя. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента образования Москвы.

Это стало возможным в связи с действующим указом мэра Москвы. "Занятия для ребят как школьного, так и дошкольного возраста возобновлены и проводятся с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора", - заметили в пресс-службе.

Всего в столице более чем в половине из 537 учебных комплексов, подведомственных департаменту образования города, есть свой бассейн на территории дошкольного учреждения или школы.

Бассейны при школах и садах столицы были закрыты со 2 марта 2020 года из-за ухудшения в мегаполисе эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Также в Москве разрешены занятия для детей в бассейнах домов творчества и учреждениях Москомспорта.