Во Владивостоке из-за гололеда 66 горожан получили травмы

После дождя и снега на улицах Владивостока наблюдалась гололедица. 66 человек обратились в травмпункты с жалобами на полученные на улицах травмы, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Основные жалобы - на вывихи и ушибы конечностей, удары головой при падении, сообщает министерство здравоохранения. Одному гражданину упала на голову сосулька. Еще один человек с травмой после падения госпитализирован. Остальные с травмами легкой и средней степени тяжести находятся на амбулаторном лечении.

Во Владивостоке три травматологических пункта и все работают круглосуточно.

Напомним, что 27 января во Владивостоке образовались многочисленные заторы на дорогах из-за гололеда. Многие горожане не смогли добраться до работы вовремя.