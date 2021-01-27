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27.01.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

В Омске убили футболиста "Иртыша" Егора Дробыша

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске сегодня ночью неизвестный мужчина убил экс-игрока молодежного и основного составов "Иртыша" Егора Дробыша.

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- Уголовные дела возбуждены по факту убийства 21-летнего молодого человека и покушения на убийство его 22-летнего товарища, - сообщила представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

По предварительным данным, около 2 часов 20 минут ночи Егор Дробыш вместе со своим приятелем пошел в магазин. На улице Магистральная у парней произошел конфликт с неизвестным мужчиной. Он напал на них с ножом, нанес несколько ранений и скрылся. Егор скончался на месте происшествия. Его спутник госпитализирован в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

В настоящее время силовики разыскивают преступника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году, - сообщает футбольный клуб "Иртыш". - Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора.

О времени и месте похорон Егора Дробыша будет сообщено дополнительно.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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