В Омске убили футболиста "Иртыша" Егора Дробыша

В Омске сегодня ночью неизвестный мужчина убил экс-игрока молодежного и основного составов "Иртыша" Егора Дробыша.

- Уголовные дела возбуждены по факту убийства 21-летнего молодого человека и покушения на убийство его 22-летнего товарища, - сообщила представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

По предварительным данным, около 2 часов 20 минут ночи Егор Дробыш вместе со своим приятелем пошел в магазин. На улице Магистральная у парней произошел конфликт с неизвестным мужчиной. Он напал на них с ножом, нанес несколько ранений и скрылся. Егор скончался на месте происшествия. Его спутник госпитализирован в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

В настоящее время силовики разыскивают преступника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году, - сообщает футбольный клуб "Иртыш". - Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора.

О времени и месте похорон Егора Дробыша будет сообщено дополнительно.