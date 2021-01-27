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27.01.2021 09:53
Рубрика: Происшествия

В Томске произошел пожар в столетней водонапорной башне Лунева

Текст: Наталья Граф (Томск)

Сегодня ночью в Томске произошел пожар в водонапорной башне, построенной в 1895 году. В историческом памятнике проживает томич Александр Лунев, выкупивший его у властей, чтобы спасти от разрушения.

Фото: департамент ГО, ЧС и ПБ Москвы.
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По данным МЧС, возгорание произошло по адресу улица 19-й Гвардейской Дивизии. Общая площадь пожара составила всего семь квадратных метров. Однако огонь серьезно повредил башню.

- Сильно обгорела одна стена на пятом этаже, сгорел весь наш инструмент, который как раз хранился на стеллаже у стены, - рассказал владелец башни Александр Лунев в соцсетях. - Полопались стекла окон, сгорел утеплитель в двух перекрытиях, из-за этого частично разрушено отопление на верхних двух этажах. Перестало работать электричество, но уже ночью мы запустили временную линию, чтобы наверху работали электрические обогреватели и башня не замерзла. Из-за горящего ЭППС два верхних этажа, включая мое жилье, завалены толстым слоем черной сажи.

По словам Лунева, причиной возгорания мог стать заряжающийся аккумулятор китайского лазерного уровня.

Водонапорная башня на берегу Томи была построена еще в конце девятнадцатого века. В начале 80-х годов ее признали объектом культурного наследия. Однако здание долгое время не имело собственника и постепенно разрушалось. Но в 2012 году башню удалось выкупить томичу Александру Луневу, решившему сделать из нее жилой дом. Горожанин пообещал отреставрировать внешний облик башни и сделать ее достопримечательностью Томска.

Восемь лет Александр ремонтировал старую башню, восстанавливал деревянный фасад, стал банкротом, но в прошлом году все-таки смог в нее заселиться. Он оборудовал в башне гостиную, спальню, ванную комнату, туалет и рабочую зону. Но после пожара ремонт придется начинать заново.

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