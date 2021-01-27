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27.01.2021 07:04
Рубрика: Культура

Из Топок - в Юргу

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 16(8367)
В Кемеровской области продолжает работать передвижная выставка графических работ хирурга областной больницы Руслана Меллина, организованная кемеровским филиалом "РГ". Сначала из Государственной научной библиотеки Кузбасса имени экспозиция переместилась в Топки - в Центральную районную библиотеку.
На рисунках врача Меллина - будни медиков и больных в "красной зоне". Фото: Руслан Меллин На рисунках врача Меллина - будни медиков и больных в "красной зоне". Фото: Руслан Меллин
На рисунках врача Меллина - будни медиков и больных в "красной зоне". Фото: Руслан Меллин

- Когда мы готовились к выставке, я читала книгу Себастьяна Фолкса "И пели птицы". Она - о событиях Первой мировой. Один из главных героев берет с собой на передовую альбом для зарисовок. Творчество становится для него способом выжить на войне. Говорят, что пандемия - война с невидимым и коварным врагом. В этой ситуации может оказаться каждый. И за каждой работой Руслана Меллина - человеческая судьба, - отметила директор Центральной библиотечной системы Топкинского муниципального округа Валерия Алексютина.

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- Спасибо "Российской газете" за инициативу провести такую выставку, - подчеркнули читатели библиотеки Наталья Павлова и Ульяна Хроленко. - Это очень хорошо и правильно - показать людям то, что видел и пережил сам, это самая достоверная информация! И огромная благодарность доктору Меллину - и за бесконечно тяжелый труд, и за творчество.

А следующий адрес передвижной выставки "Моя больная реальность" - город Юрга.

Фото: Руслан Меллин
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