Новости

В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора 00:37
Счётная палата раскритиковала оснащение регионов лесопожарной техникой 00:01
Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки" 27.01.2021
Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине 27.01.2021
Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником 27.01.2021
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 27.01.2021
Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии 27.01.2021
Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов 27.01.2021
Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей 27.01.2021
Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19" 27.01.2021
Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио" 27.01.2021
В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых 27.01.2021
Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт 27.01.2021
В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов 27.01.2021
Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе 27.01.2021
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 27.01.2021
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 27.01.2021
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 27.01.2021
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 27.01.2021
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 27.01.2021
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 27.01.2021
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 27.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 23:29
Рубрика: Общество

Спасли "Дорогу"

Народный музей в Коккорево вошел в состав государственного мемориального комплекса
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 16(8367)
"Народному музею Дороги жизни" в Коккорево больше ничто не угрожает. Многолетняя битва завершилась безоговорочной победой: бывший штаб ледовой трассы вошел в состав музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни", в нем будет развернута экспозиция, рассказывающая об истории прорыва блокады Ленинграда.
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

- В середине декабря здание, в котором в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101, было приобретено в собственность Ленинградской области, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Новая экспозиция дополнит и расширит историю прорыва блокады и тем самым завершит формирование в Ленинградской области музейного пространственного кластера, посвященного Дороге жизни.

Фото: Сергей Николаев / РГ
Как спасала бойцов во время Великой Отечественной медсестра Савченко

О том, что музей в Коккорево находится под угрозой уничтожения, мы писали прошлым летом ("РГ-Неделя" № 125 от 10 июня 2020 года). Тогда безобразным состоянием деревянной постройки, в 1988 году признанной памятником культурного наследия федерального значения, заинтересовался даже Следственный комитет РФ. В 1990-е годы здание официально перешло в собственность Всеволожского общества охотников и рыболовов, которое получило его с обременением - два зимних помещения музея "Дорога жизни" общей площадью 75,7 квадратного метра (одно из них заняли под комнату отдыха для работников базы). Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило против главы общества уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.1 УК РФ "Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", в настоящий момент оно находится в завершающей стадии.

В советское время "Народный музей" был официальным филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, на здании есть даже соответствующая табличка. Однако в 2011 году при внесении изменений в его устав упоминание о филиале в Коккорево из документов исчезло. Хотя на сайте Музея блокады информация о нем есть до сих пор. А вот на сайте Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни" сведений о новом филиале пока нет. Однако директор комплекса Юрий Щеглов рассказал корреспонденту "РГ", что уже готовится полный пакет документов, который позволит начать ремонт и приспособление здания под музейные функции.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Президент дал старт онлайн-проекту о блокадном Ленинграде

- Оно было построено в 1940 году, с тех пор ни разу не ремонтировалось. Сейчас там нет ни воды, ни отопления, - поясняет он, - нет пожарной сигнализации. Потребуется сначала подвести все коммуникации, а затем сделать частичную перепланировку, чтобы в музей могли приезжать группы. Все это потребует времени, но нам очень хочется, чтобы обновленный музей открылся через два года.

За музей в Коккорево сражались потомки тех, кто строил Дорогу жизни и работал на ней, - обращались с предложениями к властям

Ленинградской области, писали тревожные письма вплоть до президента. Выкупу здания они очень рады, но некоторые опасения еще остались.

- Нужно сохранить не только саму постройку, но и ту самую мемориальную комнату, - подчеркивает Ольга Сапожникова, внучка разведчика-проектировщика Дороги жизни Дмитрия Стафеева. - Экспозиция была подготовлена самими ветеранами в память об однополчанах, она сама - музейный экспонат. И мы очень надеемся на общественное обсуждение новой концепции. Если музей народный, то нужно и у народа спросить, каким ему быть.

Фото: Сергей Николаев / РГ
Кстати

Как подчеркивает Юрий Щеглов, в ходе решения вопроса о судьбе музея было очень важно не обидеть охотников и рыболовов Всеволожского района. Общественная организация просто не в состоянии полноценно нести бремя по содержанию объекта культурного наследия. Поэтому земельный участок, принадлежащий ей, разделили, и Ленинградская область выкупила здание и землю под ним. У общества осталась вторая часть, в прибрежной полосе Ладожского озера, на полученные деньги "они смогут там себе построить все, что захотят".

- Это решение устроило абсолютно всех, - заключает директор комплекса.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России