"Народному музею Дороги жизни" в Коккорево больше ничто не угрожает. Многолетняя битва завершилась безоговорочной победой: бывший штаб ледовой трассы вошел в состав музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни", в нем будет развернута экспозиция, рассказывающая об истории прорыва блокады Ленинграда.

- В середине декабря здание, в котором в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101, было приобретено в собственность Ленинградской области, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Новая экспозиция дополнит и расширит историю прорыва блокады и тем самым завершит формирование в Ленинградской области музейного пространственного кластера, посвященного Дороге жизни.

О том, что музей в Коккорево находится под угрозой уничтожения, мы писали прошлым летом ("РГ-Неделя" № 125 от 10 июня 2020 года). Тогда безобразным состоянием деревянной постройки, в 1988 году признанной памятником культурного наследия федерального значения, заинтересовался даже Следственный комитет РФ. В 1990-е годы здание официально перешло в собственность Всеволожского общества охотников и рыболовов, которое получило его с обременением - два зимних помещения музея "Дорога жизни" общей площадью 75,7 квадратного метра (одно из них заняли под комнату отдыха для работников базы). Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило против главы общества уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.1 УК РФ "Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", в настоящий момент оно находится в завершающей стадии.

В советское время "Народный музей" был официальным филиалом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, на здании есть даже соответствующая табличка. Однако в 2011 году при внесении изменений в его устав упоминание о филиале в Коккорево из документов исчезло. Хотя на сайте Музея блокады информация о нем есть до сих пор. А вот на сайте Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни" сведений о новом филиале пока нет. Однако директор комплекса Юрий Щеглов рассказал корреспонденту "РГ", что уже готовится полный пакет документов, который позволит начать ремонт и приспособление здания под музейные функции.

- Оно было построено в 1940 году, с тех пор ни разу не ремонтировалось. Сейчас там нет ни воды, ни отопления, - поясняет он, - нет пожарной сигнализации. Потребуется сначала подвести все коммуникации, а затем сделать частичную перепланировку, чтобы в музей могли приезжать группы. Все это потребует времени, но нам очень хочется, чтобы обновленный музей открылся через два года.

За музей в Коккорево сражались потомки тех, кто строил Дорогу жизни и работал на ней, - обращались с предложениями к властям

Ленинградской области, писали тревожные письма вплоть до президента. Выкупу здания они очень рады, но некоторые опасения еще остались.

- Нужно сохранить не только саму постройку, но и ту самую мемориальную комнату, - подчеркивает Ольга Сапожникова, внучка разведчика-проектировщика Дороги жизни Дмитрия Стафеева. - Экспозиция была подготовлена самими ветеранами в память об однополчанах, она сама - музейный экспонат. И мы очень надеемся на общественное обсуждение новой концепции. Если музей народный, то нужно и у народа спросить, каким ему быть.

Фото: Сергей Николаев / РГ

Кстати

Как подчеркивает Юрий Щеглов, в ходе решения вопроса о судьбе музея было очень важно не обидеть охотников и рыболовов Всеволожского района. Общественная организация просто не в состоянии полноценно нести бремя по содержанию объекта культурного наследия. Поэтому земельный участок, принадлежащий ей, разделили, и Ленинградская область выкупила здание и землю под ним. У общества осталась вторая часть, в прибрежной полосе Ладожского озера, на полученные деньги "они смогут там себе построить все, что захотят".

- Это решение устроило абсолютно всех, - заключает директор комплекса.