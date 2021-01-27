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27.01.2021 17:13
Рубрика: Культура

В Петербурге прошел мемориальный вечер памяти жертв Холокоста

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоялся ежегодный концерт "Желтые звезды", музыкальное посвящение жертвам одной из величайших трагедий человечества. По приблизительным оценкам в лагере смерти Освенцим были замучены и сожжены более миллиона евреев.
Ксения Раппопорт. Фото: Станислав Левшин / Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича Ксения Раппопорт. Фото: Станислав Левшин / Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича
Ксения Раппопорт. Фото: Станислав Левшин / Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича

В первом отделении программы актриса Ксения Раппопорт читала стихи Нобелевского лауреата, немецкой поэтессы ХХ века Нелли Закс. Полина Осетинская (фортепиано) исполнила произведения разных композиторов - Бёрда, Витта, Пёрселла, Эйнауди, Пелециса. Юная скрипачка Анна Зильберборд представила произведение современного композитора Леры Ауэрбах "Молитва" для скрипки соло.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
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Во втором отделении прозвучало масштабное произведение Исаака Шварца "Желтые звезды" ("Пуримшпиль в гетто") в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии, за пультом - дирижер Владимир Альтшулер. Сочинение о праздновании Пурима, состоявшегося в концлагере в преддверии казни, гимн мужеству и единству еврейского народа. Пуримшпиль - традиционное еврейское юмористическое представление или сценка, которую разыгрывают в праздник Пурим. Концерт написан в честь шведского дипломата Рауля Валленберга, который в годы Второй мировой войны спас от смерти десятки тысяч евреев.

- Проект родился в 2015 году, - рассказал корреспонденту "РГ" Вячеслав Зильберборд, продюсер, автор идеи проекта "Желтые звезды". - Я оказался в поселке Сиверском Ленинградской области, в доме, где жил композитор Исаак Иосифович Шварц. Выходя из музея, увидел афишу "Желтые звезды. Концерт для оркестра", сфотографировал ее. Премьера этого произведения была здесь, в Большом зале филармонии, в 2000 году, дирижировал Владимир Альтшулер.

Полина Осетинская. Фото: Станислав Левшин / Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Мы решили ежегодно в конце января проводить такой мемориальный вечер. В первый год у нас была благотворительная цель - наш Фонд поддержки музыкального образования собирал деньги на создание коллекции детских старинных скрипок. Тогда в концерте участвовали дирижер, скрипач, лауреат премии "Грэмми" Максим Венгеров, пианистка Полина Осетинская, из Парижа прилетел Сергей Накаряков, один из самых известных трубачей в мире, Ксения Раппопорт читала "Последнее письмо еврейской матери сыну" из романа Гроссмана "Жизнь и судьба".

Каждый год программу меняли. С нами были актриса Чулпан Хаматова, всемирно известный альтист Максим Рысанов, замечательный кларнетист Юлиан Милкис, скрипачка Елена Ревич, пела Олеся Петрова (меццо-сопрано). Один концерт провели в Москве, в "Геликон - опере", вместе с Российским еврейским конгрессом. Режиссер всех программ - Валерий Галендеев. И все годы с нами дирижер Владимир Альтшулер.

Прямая речь

Ксения Раппопорт, народная артистка России, актриса Малого драматического театра - Театра Европы:

- Каждый год программа концерта "Желтые звезды" меняется. Сегодня были стихотворения немецкой поэтессы ХХ века Нелли Закс, это выбор нашего замечательного режиссера. Непростой текст для исполнителя и особенно - для слушателя, как мне кажется. Эти стихи даже глазами трудно читать, а для восприятия - нелегкое испытание. Прекрасную музыку подобрала Полина Осетинская.

Фото: Пресс-служба театра Комедии имени Н.П. Акимова
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Для меня всегда большое волнение - выступать в Филармонии. И трудно, и радостно, вызывает естественный трепет, каждый раз думаю: что я делаю на этой прекрасной сцене, где царит музыка? Все-таки слово проигрывает музыке, она сильнее.

Валерий Галендеев, художественный руководитель проекта "Желтые звезды", режиссер, заместитель художественного руководителя Малого драматического театра - Театра Европы, профессор РГИСИ, лауреат Государственной премии России:

- Мое участие в этом филармоническом концерте началось с того момента, когда в него включили слово. Понадобился режиссер. Актриса Ксения Раппопорт читала отрывок из романа Гроссмана "Жизнь и судьба". На следующий год была приглашена Чулпан Хаматова. Потом Раппопорт исполняла композицию об узнице Освенцима, по книге Паула Гласера "Танцующая в Аушвице". Далее - новеллу Людвика Ашкенази "Брут" - на сцене вместе с замечательным флорентийским квартетом.

Что дает мне эта работа? Я считаю ее благородным делом, поэтому соглашаюсь. Это и невероятная энергия, настойчивость и человеческие качества автора идеи проекта Вячеслава Зильберборда, которому отказать невозможно, несмотря на занятость: конец года у меня - время, когда в театре подводятся творческие итоги, а начало года - сессионная пора в институте. Кроме того, очень интересно работать с такими замечательными актрисами. Полина Осетинская - абсолютно полноправная участница драматического действа. У Полины и Ксении прекрасный дуэт - драматической артистки и пианистки, он существует уже много лет - в этом проекте, а также у нас есть музыкальный спектакль "Неизвестный друг" по рассказу Бунина.

Кстати

26 января "Желтые звезды" смогли увидеть не только петербуржцы, но и в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Израиле - была организована прямая трансляция концерта на нескольких платформах в соцсетях.

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