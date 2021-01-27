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27.01.2021 16:15
Рубрика: Общество

В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В стационарах Петербурга пациентов старше 77 лет поздравили с Днем освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, например, в Покровской больнице врачи вручили презенты от благотворительного фонда 177 пожилым пациентам.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Покровская больница, как и многие стационары Петербурга, переведена в формат инфекционного стационара и пациенты находятся в "красной зоне".

Поэтому в отличие от прошлых лет лично поздравить пациентов с праздником благотворители не смогли. Традиционный праздничный концерт в этот раз прошел не в актовом зале, а онлайн. Свое выступление для пациентов записали учащиеся школы-интерната № 1 имени Грота для детей с нарушением зрения.

А вот в Госпитале ветеранов войн поздравление прошло в актовом зале и с концертом. Сейчас этот госпиталь также переведен в формат инфекционного стационара и на лечение сюда поступают пациенты всех возрастов.

Тем не менее один корпус на Старорусской, 3, где находится Лечебно-диагностический, реабилитационный и научный центр для жителей блокадного Ленинграда, работает в обычном режиме и оказывает плановую помощь ветеранам. Именно здесь с освобождением Ленинграда от блокады и поздравляли пациентов центра.

Кстати

27 января на Старорусской, 3 вновь заработал Музей медицины блокадного Ленинграда. Этот музей был создан в 2018 году, материалы, представленные здесь уникальны. Да и сам опыт организации здравоохранения - тоже. Например, когда перед Ленинградом возник риск эпидемии чумы, медики решили организовать заражение крыс особой разновидностью чумной вши. В итоге популяция крыс существенно сократилось и эпидемию удалось предотвратить.

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